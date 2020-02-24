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SC Sarvin'den Siirt Rehabilitasyon Merkezine yardım

İHA

Sc Sarvin birbirinden önemli sosyal yardım projelerine bağışlar yaparak herkesi sevindirirken Siirt'te bulunan rehabilitasyon merkezi zihinsel engelliler sınıfı için kıyafetler göndererek öğrencileri sevindirdi.

SC Sarvin'den Siirt Rehabilitasyon Merkezine yardım

Sc Sarvin birbirinden önemli sosyal yardım projelerine bağışlar yaparak herkesi sevindirirken Siirt'te bulunan rehabilitasyon merkezi zihinsel engelliler sınıfı için kıyafetler göndererek öğrencileri sevindirdi.
2019 yılının yaz ayına Sc Sarvin markası ile çok hızlı şekilde giriş yapmayı planladıklarını ve geçen yaza damga vurduklarını söyleyen Sezer Çınar, "Günlük olarak iki kargo ile çalışmalarımızı yaparken, şimdi günlük olarak 2 bin adete yakın ve 55 çalışanla devam ediyoruz. Haftalık olarak yaklaşık 20 bin adet ürün çıkışına sahip sistemimizde Türkiye'de her gence ulaşmayı planlıyorum. Gerçekten Türkiye'nin ihtiyacına hizmet etmek istiyoruz. En uygun fiyata her ailenin alabileceği bir konseptle çizgimizi bozmadan devam edeceği her kesime uyum sağlayacak bir firma olma yolunda devam edeceğiz. Gençlere hem iş imkanı sunduk hem de piyasada çok pahalı olan ürünleri çok daha uygun fiyata Türkiye'ye getirmeyi sağladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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