Siirt'te huzur ve güven uygulaması

Siirt'te emniyet ve jandarma ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt emniyet ve jandarma ekiplerince, eş zamanlı yapılan uygulama ve kontroller sonucunda 2 bin 97 şahsın sorgulaması yapıldı. Farklı noktalarda sahte alkol bulundurma ve yasa dışı bahis oynatılması muhtemel 84 umuma açık yerlerin kontrol edildiği uygulamada, 2 bin 97 şahsın sorgulaması yapıldı.

Huzur ve güven uygulamasının devam edeceği belirtildi.

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