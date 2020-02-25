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Jandarma emniyeti sağladı, hasta kadın 3 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı

İHA

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü Karamık mezrasında rahatsızlanan kadın, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Jandarma emniyeti sağladı, hasta kadın 3 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü Karamık mezrasında rahatsızlanan kadın, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi Doğan köyü Karamık mezrasında kalp rahatsızlığı olan Sariye İnal (51) adlı kadının hastaneye ulaştırılması için jandarma ekiplerinin çalışma başlattığını belirtildi. Açıklamada, "Sariye İnal'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle durumunun ağırlaşması üzerine 112 sağlık ekibi tarafından 156 jandarma imdat hattı aranarak olay bildirilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca olaya müdahale edilerek, faaliyetin emniyeti maksadıyla 2 jandarma asayiş komando timi olay yerine görevlendirilmiştir. İl Özel İdaresi ve AFAD ile yapılan koordine neticesinde ekiplerin olay yerine sevki sağlanmıştır. Jandarma insansız keşif uçağı tarafından hava desteği sağlanarak, ağır hava şartları nedeniyle kapalı olan yol 3 saatlik çalışmalar neticesinde açılarak köye ulaşım sağlanmış olup, hasta vatandaşımız, 112 sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Pervari Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan Sariye İnal adlı vatandaşın sağlık durumu iyi" denildi.

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