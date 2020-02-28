Siirt’te yamaç paraşütüne ilgi giderek artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Siirt’te yamaç paraşütüne ilgi giderek artıyor

İHA

Siirt'te havaların ısınması ile birlikte yamaç paraşütüne ilgi arttı.

Siirt’te yamaç paraşütüne ilgi giderek artıyor

Siirt’te havaların ısınması ile birlikte yamaç paraşütüne ilgi arttı.
Siirt’te farklı bir deneyim yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunları, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deyr mevkiinde yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor. Botan Vadisi'nde yamaç paraşütü yapmak isteyenleri beklediklerini belirten Siirt Yamaç Paraşütü Kulübü üyelerinden Soner Yılmaz, yamaç paraşütü sporuna ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Yılmaz, "Baharın gelmesiyle birlikte bizler Siirt Yamaç Paraşütü Kulübü olarak uçuş sayımızı artırmış bulunmaktayız. Denizden yüksekliği 980 metre olan Botan mevkiindeyiz. Güzel bir görüntü oluyor. Bunun yanı sıra yerli ve yabancı turistlerimizi de bekliyoruz. Burada takım uçuşları da yapabiliyoruz artık. Yamaç paraşütü sporuyla ilgilenmeyenler bile Siirt’e gelip uçmak isterlerse gelip uçabilirler. Tarihi Akabe yolunu ve Botan’ın o güzel kıvrımlarını buradan görebilirler" dedi.
Kulüp üyelerinden Ulaş Aslan da Siirt’te her geçen gün yamaç paraşütünün geliştiğini ve uçuşların artığını dile getirdi. Aslan, "Bizler bu uçuşlarımızı dışarıdan gelen turistlerimize de yapıyoruz. Çiftli takım uçuşlarımız mevcut. Turistlerimiz buraya geldikçe hem şehrin doğasından faydalanacaklardır hem de şehrimize güzel katkıları olacaktır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te 32 avcı, avcılık sertifikası aldı
YEREL HABERLER Siirt’te 32 avcı, avcılık sertifikası aldı
Siirt’ten dünyaya bıttım sabunu satıyor
YEREL HABERLER Siirt’ten dünyaya bıttım sabunu satıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X