Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı

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Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Kezer Çayında meydana geldi. C.B., yönetimindeki 34 T 5802 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza da sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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