Kapan-7 Karadağ operasyonu başladı

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İçişleri Bakanlığı, SiirtŞırnak illeri ara hattında Kapan7 Karadağ operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personelin katıldığı belirtildi. Açıklamada, "SiirtŞırnak illeri ara hattında Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği Kapan7 Karadağ operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonları, vatandaşlarımızın yoğun desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

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