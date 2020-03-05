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Siirt’te bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı

İHA

Siirt'te bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.

Siirt’te bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı

Siirt’te bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarınca yürütülen çalışmalar hakkında sunun yapılarak bilgi verildi. İl genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını masaya yatırdıklarını kaydeden Vali Atik, “Uyuşturucu sadece asayiş ve güvenlik sorunu değil, toplumsal sağlığımızı da etkileyen sosyal bir problemdir. Amacımız, sağlıklı gençler, sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmektir” dedi. Vali Atik, özellikle gençleri madde kullanımı ve bağımlılığından uzak tutmak, toplumun genelinde bilinç düzeyini artırmak ve farkındalık oluşturmak, tüm toplumun ve kamu çalışanlarının ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini kaydeden Vali Atik, güvenlik güçlerimizin titiz ve başarı çalışmaları sonucu gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla, uyuşturucu tacirlerine büyük darbeler vurulduğunu sözlerine ekledi.
Toplantıya, Vali Atik’in yanı sıra Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.
Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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