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Dışkı yolu kapalı olan kuzusu için hastanenin yolunu tuttu

İHA

Dışkı yolu kapalı olan kuzusu için hastanenin yolunu tuttu

Siirt’te bir çiftçi, yeni doğan kuzusunun dışkı yolunun kapalı olduğunu fark edince kuzusunu Hayvan Hastanesine getirerek tedavi ettirdi.
Siirt merkeze bağlı Yığınlı mezrasında küçükbaş hayvanları olan Şükrü Basmaz'ın koyunlarından biri doğum yaptı. Yeni doğan kuzusunu temizleyen Basmaz, hayvanın dışkı yolunun kapalı olduğunu fark etti. Kuzusunu kucağına alan Basmaz, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin yolunu tuttu. Dışkı yolu kapalı olan kuzu, hastanede yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
Önceden hastane olmadığı için kuzu ve koyunlarının telef olduğunu belirten Şükrü Basmaz, açılan hastane ile sorunlu doğan hayvanlarının tedavi edildiğini söyledi. Basmaz, "Siirt Yığınlı mezrasından geliyorum. Kuzumu, doğuştan dışkı yolu kapalı olduğundan dolayı Hayvan Hastanesine getirdik. Sağ olsunlar burada gerekli tedavi yöntemlerini uyguladılar. Daha önce böyle bir hastane olmadığı için koyunlarımız, kuzularımız telef oluyordu. Ondan dolayı böyle bir çare bulmuşlar, teşekkür ediyorum her şey için. Gerekli önlemler alınmış, gerekli bilgiler bize verildi. Biraz maliyetli ama kuzumuzun sağlığı yerine gelsin gerisi önemli değil" dedi.

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