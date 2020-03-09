Siirt’te traktör ile römork arasına sıkışan bir kişi yaralandı

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Siirt’te bir kişi traktör ile römork arasına sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Eruh ilçesinde meydana geldi. M.E. adlı vatandaş iş yerinin önündeki römorku traktöre bağlamak isterken traktör ile römork arasında sıkışarak yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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