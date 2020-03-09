Siirt'te kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,(DHA) SİİRT'in Şirvan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Define arama dedektörüyle kazı yaptıkları tespit edilen H.Ç., M.Ç., Y.S., M.A. ve B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Sirvan Mehmet Yücel DURAK
2020-03-09 15:57:35
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