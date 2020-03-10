Siirtli sporcular futsalda bölge şampiyonu oldu

Siirt Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri futsal turnuvasında bölge birincisi oldu.

Siirt’te rakiplerini mağlup ederek, bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanan Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri, Diyarbakır’da düzenlenen şampiyonada namağlup şampiyonluğa ulaştı. Bu başarıların ardından Siirtli öğrenciler Malatya’da yapılacak olan Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Bölge şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten futsal takım kaptanı İbrahim Halil Eres, Türkiye yarı finallerinin hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söyledi. Eres, "Okul futsal takım kaptanıyım. Burada düzenlenen okullar arası futsal turnuvasında 24 takım arasında namağlup bir şekilde şampiyon olduk ve bölge maçları için Diyarbakır’a gittik. Diyarbakır’da 12 takımdan 3’erli guruplar olmak üzere kendi gurubumuzda 3 maçı kazanarak ilimizi en güzel şekilde temsil ettik. Malatya’da yapılacak Türkiye finalleri için hazırlanıyoruz. Orada da ilimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Öğrencilerin uzun zamandır sürdürdükleri yorucu çalışmaların meyvesini aldıklarını belirten Selami Değer Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Şahin Silah, Malatya’da yapılacak olan Türkiye yarı finallerinde şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi. Silah, "Okulumuzda bu sene futsal takımıyla ilgili güzel başarılar elde ettik. Siirt merkezde liseler arası futsal turnuvasında birinciliği elde ettik. Daha sonra Diyarbakır’da bölge maçlarında aynı şekilde şampiyon olduk. Bundan sonra da Malatya'da mücadele edeceğiz. Bu turnuvalar için ben ve Ahmet İleri beden eğitimi öğretmeni arkadaşımızla beraber çalıştık. Öğrencilerimiz büyük bir özveri ile çalıştı. Yoğun idman döneminden sonra maçlara geçtik ve kaliteli maçlar çıkardı öğrencilerimiz. Bundan sonra da başarılarının devamı için bütün desteği hem okul idaresi olarak hem biz beden eğitimi öğretmenleri olarak öğrencilerimize sağlayıp başarılarımıza başarı katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Muhammed Ali Özkaya adlı öğrenci ise, "Burada yapılan liseler arası turnuvada birinci olduk namağlup bir şekilde ilimizi temsil etmek için Diyarbakır’daki turnuvalara katıldık. Orada da birinci olduk. Bundan sonra Türkiye finallerine gideceğiz. Orada da namağlup bir şekilde şampiyon olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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