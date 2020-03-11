SİİRT'te, İl Jandarma Komutanlığı'nca 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-7 Garisa' operasyonu başlatıldı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Siirt
2020-03-11 11:35:58
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