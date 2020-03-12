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Siirt'te teröristlere ait 17 mağara imha edildi

İHA

Siirt'te başlatılan "Kapan7 Garisa" operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı 17 mağara ve 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcı imha edilirken, mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Siirt'te teröristlere ait 17 mağara imha edildi

Siirt’te başlatılan "Kapan7 Garisa" operasyonunda PKK’lı teröristlerin kullandığı 17 mağara ve 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcı imha edilirken, mağaralar kullanılamaz hale getirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eruh ve Pervari kırsalında başlatılan ‘Kapan7 Garisa' operasyonunda 17 mağarasığınak, 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Siirt'in Garisa bölgesinde Eruh ilçesi Akmeşe köyü ve Pervari ilçesi Köprüçay köyü Hasan Tepe'de faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen Kapan7 Garisa operasyonu kapsamında yapılan temas araması faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, teröristlere ait kıyafet ve ayakkabılar ile muhtelif cins ve miktarda yaşam ve gıda malzemeleri ile mühimmat ele geçirilmiş olup, örgüt mensuplarının daha önce kullandıkları tespit edilen 17 mağara, barınak ve sığınak kullanılamaz hale getirilerek, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve bulunan malzemeler olay yerinde imha edilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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