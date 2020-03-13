Siirt'te norko-rehber eğitimi

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tillo ve Şirvan ilçelerinde bulunan okullarda narkorehber eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Tillo ve Şirvan ilçelerinde bulunan okullarda görev yapan öğretmen ve öğrenci velilerine narkorehber eğitimi verildi. 285 kişiye verilen eğitimlerde UYUMA Projesi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerin aralıklarla başka okullarda da devam edeceği belirtildi.

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