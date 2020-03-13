Siirt’te çiftçi ve üreticilere çekirgeyle mücadele eğitimi verildi

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından üretici ve çiftçilere çekirge ile mücadele eğitimi verildi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğündeki konu sorumlu teknik personeller tarafından Şirvan ve Baykan ilçelerinde üretici ve çiftçiler için çekirge ile mücadele istişare ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çiftçi ve üreticilerin bağ ve bahçelerindeki ürünlerin zarar görmemesi için çekirgeyle nasıl mücadele etmeleri gerektiğini anlattıklarını söyleyen Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, verdikleri eğitimlerde üreticilerin çekirgelerle nasıl mücadele edilmesi konusunda bilgilendirildiklerini belirtti. Demirhan, “Çiftçilerimiz ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla çekirge mücadelesi konulu sunum yapıldı. Bölgemizin en büyük zararlılarından biri olan çekirgenin mücadelesi anlatılarak gerekli önlemlerin nasıl alınması gerektiği anlatıldı. Bu eğitimlere uyan çiftçiler en az zararla hasat zamanında istediği ürünü elde etmiş olacaktır” dedi.

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