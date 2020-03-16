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Jandarmanın 'hassas burunlu' yardımcıları görev başında Onlar buluyor jandarma ekipleri imha ediyor

İHA

Siirt'te başlatılan Kapan7 Garisa operasyonunda görev yapan hassas burunlu köpekler, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda jandarmanın en büyük yardımcısı oluyor.

Jandarmanın 'hassas burunlu' yardımcıları görev başında Onlar buluyor jandarma ekipleri imha ediyor

Siirt'te başlatılan Kapan7 Garisa operasyonunda görev yapan hassas burunlu köpekler, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda jandarmanın en büyük yardımcısı oluyor.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Siirt'in Garisa bölgesinde Eruh ilçesi Akmeşe köyü ve Pervari ilçesi Köprüçay köyü Hasan Tepe faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütüne karşı jandarmanın en büyük yardımcısı hassas burunlu köpekler de yer alıyor.
Kapan7 Garisa operasyonunda teröristlere ait 17 mağara ve 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı hassas burunlu köpekler yardımıyla bulundu. El yapımı patlayıcı imha edilirken mağaralar kullanılamaz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde "mayın arama", "uyuşturucu", "asayiş, "iz takip", "bomba" ve "erzak tespit" gibi farklı alanlarda kullanılan 18 hassas burunlu köpek, teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerinin yanında yer alıyor.
Operasyonun başlangıcında timlerin operasyon bölgesine intikalinden önce arama tarama faaliyeti gerçekleştiren dedektör köpekler, teröristlerce araziye döşenmiş el yapımı patlayıcı ve mayınların ortaya çıkarılması ve etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynuyor. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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