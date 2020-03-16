Siirt'te trafik kazası: 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’in Baykan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Baykan ilçesi Yenice Jandarma Karakolu mevkinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 06 RA 499 plakalı araç ile karşı yönden gelen 06 KA 8098 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Baykan ve Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.