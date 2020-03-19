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Köy okulu öğrencileri Çanakkale şehitlerini evlerinde andı

İHA

Siirt'in Pervari ilçesinde köy okulu öğrencileri Çanakkale şehitlerini evlerinde andı.

Köy okulu öğrencileri Çanakkale şehitlerini evlerinde andı

Siirt'in Pervari ilçesinde köy okulu öğrencileri Çanakkale şehitlerini evlerinde andı.
Siirt’in Pervari ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri Çanakkale'de şehit olan Siirtli atalarının kayıtlarına ulaşarak tek tek isimlerini okuyarak evlerinde andı. Korona virüs nedeniyle okulların tatile girmesiyle öğretmenlerinin yardımıyla Çanakkale’de şehit düşmüş Siirtli atalarının kayıtlarına ulaşan öğrenciler, Çanakkale’de şehit düzen atalarını asker selamı vererek tek tek isimlerini okuyarak andı. Okulun sınıf öğretmeni Meryem Akçaal, Çanakkale şehitlerini anmak için öğrencilerle bu etkinliği hazırladığını söyledi. Akçaal, "Korona virüs nedeniyle okullarımız zorunlu tatil sürecine girdi. Çanakkale şehitlerimizi anmak için öğrencilerimin velileriyle iletişime geçtim. Bu fikri velilerim de beğendi. Öğrenciler telefonun karşına geçerek asker selamı vererek Çanakkale’de şehit olan Siirtli atalarını ve oradaki tüm şehitlerimizi andı. Emeği geçen öğrenci ve velilerini kutluyorum. Çanakkale’deki Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onları minnetle anıyoruz" dedi.

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