Siirt’te jandarmadan ilçe ve köylerde 'dışarıya çıkmayın' anonsu

Siirt’te jandarma ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe ve köylerde devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe ve köylerde devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı. Ekipler, 65 yaş ve üstü kişilere de yasağı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde araçların megafonu ile "Değerli köy sakinleri ülkemizde bulunan korona virüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmama konusunda duyarlı davranmalarını talep ediyoruz. Sağlığınız için tüm vatandaşları evlerine davet ediyoruz" anonsu yaptı.

Jandarma ekipleri, 65 yaş üstü kişilere yönelik kontroller gerçekleştirip, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirdi. Ekipler, dışarıya çıkamayanların da ihtiyaçlarını temin ederek, kendilerine teslim etti.

Jandarma ekipler, kısa mesaj sistemi üzerinden de muhtar ve koruculara bilgilendirme mesajı atıldığı da öğrenildi.

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