Siirt’te yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı

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Siirt’te köylüler tarafından girdiği bahçede bulunan ve nesli tükenmekte olan su samuru, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Siirt’in Eruh ilçesi Aydoğmuş köyünde bahçeye giren nesli koruma altında olan yavru su samurunu yakalayan köylüler hayvanı yeniden doğal ortamına bıraktı. Köylülerin bu davranışı hayvanseverlerin takdirini kazandı.

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