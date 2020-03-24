Korona virüs tüm dünyayı tehdit ederken onlar halay çekerek eğlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dünyada korona virüs nedeniyle her geçen gün ölüm sayısı artarken, Siirtli bir grup genç, korona virüse halay çekerek tepki gösterdi.

Şirvan ilçesinde 3 genç müzik eşliğinde halay çekerek korona virüs salgınına tepki gösterdi. Dünyada hızla yayılan virüse aldırış etmeyen gençler dakikalarca halay çekerken, o anları cep telefonlarıyla da kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.