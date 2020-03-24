Korona virüs tüm dünyayı tehdit ederken onlar halay çekerek eğlendi

Dünyada korona virüs nedeniyle her geçen gün ölüm sayısı artarken, Siirtli bir grup genç, korona virüse halay çekerek tepki gösterdi.
Şirvan ilçesinde 3 genç müzik eşliğinde halay çekerek korona virüs salgınına tepki gösterdi. Dünyada hızla yayılan virüse aldırış etmeyen gençler dakikalarca halay çekerken, o anları cep telefonlarıyla da kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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