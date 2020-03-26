Siirt’te terör suçundan aranan şahıs yakalandı

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Siirt’te 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahsın yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Jandarma ekiplerince, yürütülen çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan N.T. isimli şahıs, Siirt merkeze bağlı Kayaboğazı köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonla yakalanmış olup, adli işlemlere müteakip sevk edildiği Siirt Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.

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