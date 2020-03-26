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Jandarma ve polis sokağa çıkamayanlar için seferber oldu

İHA

Korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan Siirt'in Pervari ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarına Jandarma ve Polis ekipleri koşuyor.

Jandarma ve polis sokağa çıkamayanlar için seferber oldu

Korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan Siirt'in Pervari ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarına Jandarma ve Polis ekipleri koşuyor.
Pervari ilçesine bağlı köylerde jandarma eşliğinde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara ihtiyaçları iletilirken, ilçe merkezinde ise Pervari Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Bu kapsamda, ilçeye bağlı, Palamutlu, Kilis ve Tuzcular Köyünde ikamet eden 65 yaş üstü 5 vatandaşa ulaşılarak, temel gıda ve ilaç ihtiyaçları jandarma ekiplerince karşılandı.
Öte yandan polis ekiplerince merkez Aydın Mahallesinde ikamet eden Bünyamin Yeter adlı vatandaşın, emekli maaşı bankadan çekilerek kendisine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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