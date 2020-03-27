Korona virüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde tüketti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde tüketti

İHA

Sosyal medyada bir vatandaşın korona virüse sumağın iyi geldiğini iddia etmesiyle Siirtli vatandaşlar sumağa yoğun talep gösterdi. Bir iş yeri, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde sattı.

Korona virüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde tüketti

Sosyal medyada bir vatandaşın korona virüse sumağın iyi geldiğini iddia etmesiyle Siirtli vatandaşlar sumağa yoğun talep gösterdi. Bir iş yeri, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde sattı.
Tüm dünyayı ayağa kaldıran korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle vatandaşlar tedbir için kolonya ve antibakteriyel jel ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Son olarak sosyal medyada dolaşan ‘Sumak korona virüse iyi geliyor’ iddiasının ardından sumak satışlarında patlama yaşandı. Sumağa yoğun talep olduğunu belirten iş yeri sahibi Selami Özbilici, sosyal medyada bir vatandaşın korona virüse iyi geldiğini iddia etmesiyle 10 yılda satamadıkları sumağı 2 günde tükettiklerini söyledi. Özbilici, “Sosyal medyada korona virüsüne iyi geldiği iddiasının ardından 10 yılda satamadığımız sumağı 2 günde tüketmiş bulunmaktayız. Şuan da son bir çuvalımız kalmış, o çuval bittikten sonra sumak kalmayacak. Kilogramı 6570 lirayı buldu. Sumağın korona virüse iyi geldiğini iddia eden vatandaşlarımız ürüne baya bir rağbet ediyor" dedi.
Sosyal medyada sumağın korona virüse iyi geldiğini duyunca sumak almaya geldiğini belirten Mustafa Sürme adlı müşteri, kendisinin de 1 kilogram sumak aldığını söyledi. Sürme, “Sosyal medyada korona virüsüne sumağın iyi geldiğini iddia ettiler. Biz de almaya geldik. İl dışında akrabalar da var, onlar da istiyor, onlara da göndereceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma yasağını dinlemedi, uçurtma uçurdu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağını dinlemedi, uçurtma uçurdu
Jandarma ve polis sokağa çıkamayanlar için seferber oldu
YEREL HABERLER Jandarma ve polis sokağa çıkamayanlar için seferber ...
'Terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 'Terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl hapisle aranan ...
Siirt’te terör suçundan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te terör suçundan aranan şahıs yakalandı
Siirt’te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: ...
(Görüntülü) Sokağa çıkamayınca, 155'i arayıp 'büryan' istedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkamayınca, 155'i arayıp 'büryan' ...
Sokağa çıkamayınca, 155'i arayıp 'büryan' istedi
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayınca, 155'i arayıp 'büryan' istedi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın imdadına ekipler yetişti
YEREL HABERLER Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın imdadına ...
Siirt’teki eczaneden korona virüse karşı naylonlu önlem
YEREL HABERLER Siirt’teki eczaneden korona virüse karşı naylonlu ...
Siirt'te 5 terörist sığınağı kullanılamaz hale getirildi
YEREL HABERLER Siirt'te 5 terörist sığınağı kullanılamaz hale ...
Siirt’te teröristlere ait mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te teröristlere ait mühimmat, örgütsel doküman ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X