Siirt'te baraj suyu yükseldi, mahsur kalan kediler kurtarıldı

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Siirt kent merkezine bağlı Demirkaya köyünde Ilısu Baraj sularının yükselmesiyle evin damında mahsur kalan kediler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, baraj sularının yükselmesiyle Demirkaya köyünde kedilerin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durulu AFAD ve belediye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler suda ve evin damında kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan 4 kedi, ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

Bakımları yapılan kediler doğal ortamına bırakıldı.

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