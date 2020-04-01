Siirt Emniyeti’nden 'Kanka Polis' maskotuyla çocuklara evde kal mesajı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, 'Kanka Polis' maskotuyla korona virüse karşı çocuklara 'evde kal' çağrısında bulunan bir klip yayınladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce anaokulu öğrencilerine yönelik faaliyetlerde yer alan 'Kanka Polis' maskotu, yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde de çocuklar için harekete geçti. Siirt Foto Film Büro Amirliğinde görevli polis memurlarınca hazırlanan klipte, korona virüse karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekildi. Siperlik maske takarak dezenfektan kullanan 'Kanka Polis', çocuklar başta olmak üzere herkese seslenerek şunları dile getirdi:

"Malumunuz zor günler geçiriyoruz. Evde kalıp kişisel hijyenimize özen gösterip sosyal mesafemizi her zaman korumalıyız. Bu arada evde bol bol kitap okumayı da unutmayalım. Bu zor günleri hep birlikte başaracağız.”

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşılan klip beğeni topladı.

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