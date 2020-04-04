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Siirt'te koranavirüs endişesi büryan tüketimini artırdı

DHA

Siirt'te koranavirüs endişesi büryan tüketimini artırdı


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'e özgü büryan kebabı, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu. Büryan ustası Murat Kayaalp, salgın nedeniyle büryan satışında artış olduğunu belirterek, "Bağışıklık sisteminin artırılması için çeşitli gıdaların tüketilmesini isteyen uzmanlar, özellikle et tüketiminin önerisinde bulundu. Ardından büryan satışında artış yaşandı" dedi. 
Siirt'in yöresel lezzeti olarak bilenen büryan kebabının, koronavirüs salgınının ardından tüketimi arttı. Uzmanların koronavirüse karşı et tüketilmesini önermesinin ardından bölgedekilerin, yıllardır tükettikleri büryana ilgileri daha fazla arttı. Gece saatlerinde kuyularda pişirilip, sabah ekmek üzerinde servis edilen büryan kebabı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle lokantalarda oturulmaların yasaklamasıyla kent sakinleri büryan kebabının yapıldığı lokantalardan ev ve iş yerlerine siparişlerde bulunuyor.
'UZMANLARIN ÖNERİLERİNİN ARDINDAN BÜRYAN SATIŞINDA ARTIŞ YAŞANDI'
Büryan ustası Murat Kayaalp, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde et tüketiminin yoğun olduğunu ifade ederek, koronavirüse karşı uzmanların et tüketilmesi önerilerinin ardından büryan kebabına ilginin arttığına dikkat çekti. Kayaalp, "Bölgemizde et tüketimi oldukça fazla. Son zamanlarda etkisini gittikçe gösteren koronavirüsten dolayı uzmanların yaptığı et tüketilmesi öneresi Siirt'te büryan tüketimini de artırdı. Bağışıklık sisteminin artırılması için çeşitli gıdaların tüketilmesini isteyen uzmanlar et tüketimine de önemsedi. Uzmanların önerilerinin ardından büryan satışında artış yaşındı" dedi. 
'BÜRYANIN ANAVATANI SİİRT'TİR'
Kayaalp, günde ortalama 20 dolayında kuzu kestiklerini ifade ederek, Siirt, büryanın anavatanı olduğunu söyledi. Kayaalp, "Gece yarısı 02.00'de kuyuları yakıyoruz ve kuzu etimizi koyuyoruz. 2 saat piştikten sonra kuyudaki etimizi çıkarıyoruz ve servise hazırlıyoruz. Sabah 05.00'te başlayan servisimiz öğleden sonra 13.00'te bitiyor. Büryanın en büyük özelliği tandırlarımızda buhar ile pişmesidir. Anavatanı Siirt'tir. 2003 yılında Türkiye Patent Enstitüsü bunun araştırmasını yapıp Siirt'i haklı bulup patentini Siirt'e vermiştir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK
2020-04-04 09:18:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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