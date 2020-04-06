Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür’ün Covid-19 testi pozitif çıktı

Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, görülen belirtiler üzerine Korona virüs (Covid19) şüphesiyle test yaptırdı. Ömür, yapılan test sonucu pozitif çıkınca gözlem altına alındı.
Ömür’ün, evinde 14 gün boyunca kendini izolasyona aldığı öğrenildi.
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