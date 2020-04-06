Siirt Sağlık Müdürü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

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Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)SİİRT İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, bazı rahatsızlıklar nedeniyle koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Ömür'ün test sonucu pozitif çıkınca gözlem altına alındı. Sağlık Müdürü Ömür´ün bu süreç içerisinde temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı öğrenildi. Siirt Devlet Hastanesi´ndeki kontrolün ardından Ömür´ün, kendisini 14 gün boyunca izolasyona aldığı öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Mehmet Yücel DURAK

2020-04-06 01:34:24



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