Siirt’te kavga eden gruba 7 bin 101 lira parası cezası kesildi

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Siirt'in Şirvan ilçesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza kesildi.

Şirvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla getirilen tedbirlere uymayan 9 kişi hakkında cezai işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Jandarma bölgesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza uygulandı. Sokağa çıkma yasağı ile maske takma kuralını ihlal eden 6 kişi ile 3 işletmeye de 5 bin 508 lira ceza verildi" denildi.

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