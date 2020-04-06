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Siirt’te kavga eden gruba 7 bin 101 lira parası cezası kesildi

İHA

Siirt'in Şirvan ilçesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza kesildi.

Siirt’te kavga eden gruba 7 bin 101 lira parası cezası kesildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza kesildi.
Şirvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla getirilen tedbirlere uymayan 9 kişi hakkında cezai işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Jandarma bölgesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza uygulandı. Sokağa çıkma yasağı ile maske takma kuralını ihlal eden 6 kişi ile 3 işletmeye de 5 bin 508 lira ceza verildi" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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