Siirt’te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

"Bu gidiş gidiş değil"

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Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde gizlediği bilgisi üzerine yapılan tahkikatta Baykan ilçesi Ziyaret Beldesinde şüpheli şahısların aracında yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 13 kilo 9 gram gelen kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

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