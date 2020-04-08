Heyelanda 11 köye su sağlayan şebeke zarar gördü

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<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Eruh ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 11 köye su sağlayan içme suyu hattı zarar gördü. Patlayan borular aynı gün onarılarak köylere yeniden su verilmesi sağlandı.<br>Eruh'ta 11 köye içme suyu sağlanan Zarova grup içme suyu şebekesi, meydana gelen heyelan nedeniyle zarar gördü. Patlayan borular nedeniyle köylerin suyu kesildi. İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, aynı gün arızayı giderip, köylere su verilmesini sağladı.<br>Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, heyelan nedeniyle bazı köy yollarının da zarar gördüğünü belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. Bu günlerde temizlik ve hijyenin bir hayli önem arz ettiğini biliyoruz. Bu sebepten ötürü patlayan içme su hattımız önem arz etmekteydi. Aşırı yağışlardan kaynaklı heyelan meydana geldi ve içme su şebekemize zarar verdi. Borularımız büyük hasar gördü. Gelen ihbarı anında değerlendiren İl Özel İdaresi İçme Su Arıza ekiplerimiz müdahale ederek arızayı aynı gün içerisinde gidermişlerdir" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Mehmet Yücel DURAK<br>2020-04-08 13:35:57<br>

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