Atla eve giden çocukların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Siirt’e bağlı Meydandere köyü yakınlarına atla eve giden akraba 3 çocuğun üzerine yıldırım düştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt kent merkezine bağlı Meydandere köyü yakınlarında meydana geldi. Atla eve gitmekte olan M.E., E.E., R.E. adlı çocukların üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çocuklar olay yerine çağrılar 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan M.E., hastanede yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer iki çocuğun tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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