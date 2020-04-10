Siirt'te bir köy ile bir mezra karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Siirt'te bir köy ile bir mezra karantinaya alındı

DHA

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesindeki Tuzcular köyü ile Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyündeki Gözlü mezrası, koronovirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Pervari ilçesine bağlı Tuzluca köyü ve Şirvan ilçesindeki Yağcılar köyünün Gözlü mezrasında koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya ilişkin Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pervari ilçesine bağlı Tuzcular köyünde koronavirüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi ile Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü...

Siirt'te bir köy ile bir mezra karantinaya alındı

<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesindeki Tuzcular köyü ile Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyündeki Gözlü mezrası, koronovirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Pervari ilçesine bağlı Tuzluca köyü ve Şirvan ilçesindeki Yağcılar köyünün Gözlü mezrasında koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya ilişkin Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pervari ilçesine bağlı Tuzcular köyünde koronavirüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi ile Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrasında ikamet eden bazı vatandaşlarımıza koronavirüs testlerinin pozitif çıkması, İstanbul ve diğer illerden gelişlerle birlikte bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması nedeniyle 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK<br>2020-04-10 19:58:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te göçer çadırına yıldırım düştü: 1 çocuk öldü, 2 kardeşi yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te göçer çadırına yıldırım düştü: 1 çocuk öldü, ...
Atla eve giden çocukların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Atla eve giden çocukların üzerine yıldırım düştü: 1 ...
Siirt’te kimya öğretmenleri el ele verip korona virüse karşı dezenfektan üretti
YEREL HABERLER Siirt’te kimya öğretmenleri el ele verip korona ...
Siirt’te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı ...
Siirt’te köy çocuklarından bağış kampanyasına destek
YEREL HABERLER Siirt’te köy çocuklarından bağış kampanyasına destek
Siirt’te 4 ton hurda çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te 4 ton hurda çalan hırsızlar yakalandı
Kurtalan'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Kurtalan'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
Siirtli kız kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası destek
YEREL HABERLER Siirtli kız kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' ...
(Görüntülü) Heyelanda 11 köye su sağlayan şebeke zarar gördü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Heyelanda 11 köye su sağlayan şebeke ...
Heyelanda 11 köye su sağlayan şebeke zarar gördü
YEREL HABERLER Heyelanda 11 köye su sağlayan şebeke zarar gördü
Siirt’te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Siirt’te uyuşturucu operasyonu
Siirt’te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Siirt’te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 ...
Siirt’te heyelan içme suyu borularını patlattı, 11 köy susuz kaldı
YEREL HABERLER Siirt’te heyelan içme suyu borularını patlattı, 11 ...
Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bahçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bahçesinde uyuşturucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X