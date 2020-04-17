Siirt’te immun plazma tedavisi uygulanan korona virüs hastası gözlerini açtı

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Siirt'te immun plazma yöntemi uygulanan korona virüs hastası, tedaviye olumlu yanıt vererek yoğun bakımdan normal servise alındı.

Siirt Devlet Hastanesinde güvenlik amiri olarak görev yapan Turgut Kayar'a, yaklaşık 20 gün önce baş ağrısı ve halsizlik şikayetinin ardından yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Korona virüs hastası Kayar, tedavisine başlanmak üzere serviste gözlem altına tutuldu, ancak durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlı şekilde yoğun bakıma alındı. Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın desteğiyle Turgut Özal Tıp Merkezi'nde korona virüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatife dönen hastadan alınan plazmanın Kayar'a uygulanması sağlandı. Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt'un önerileri doğrultusunda plazma tedavisi uygulanan Kayar, ikinci günde solunum cihazından kurtuldu, ardından tedavisine devam edilmek üzere servise alındı.

Kayar’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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