Kurtalan'da korona virüs tedbirleri arttırıldı

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, korona virüs salgını nedeni ile hayata geçirilen uygulamaları denetledi.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dronela havadan cadde ve sokakları izleyerek vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını denetledi. İlçede vakaların artışının önlenmesi için tedbirleri arttırdıklarını belirten Kaymakam Aydın, "Ekiplerimiz drone ile havadan da denetimlere başladı. Kolluk kuvvetlerimiz korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetlemelerine aralıksız devam edecek, tedbirlere uymayan ve zorluk çıkaran kişilere yönelik gerekli işlemleri yapacaklardır. Sürekli toplantılar yapıyor, yeni önlemler alarak vakit geçmeden uygulamaya başlıyoruz. Devletimizin aldığı kararları anında uyguluyoruz. Bunlarla da sınırlı kalmıyor ek tedbirler alıyoruz. İlçemizde sık sık denetimler yapıyor, esnafımızı ve vatandaşlarımız bilgilendiriyoruz. 14 kuralını cami ve belediye hoparlörlerinden sık sık duyuruyoruz. Sosyal medyayı da çok aktif biçimde kullanıyor, sürekli oradan açıklamalar yaparak şeffaf ve objektif bir şekilde insanlarımızı bilgilendiriyoruz. İnsanlarımız da bizlere güvendiler. Aldığımız kararlara büyük ölçüde riayet ettiler. Bu başarımızdaki en büyük etken işleri başından bu yana sıkı tutmamız oldu, rehavete kapılmadan çalışıyoruz. İnsanlarımızın sağlığı bizim için çok önemli, çünkü buradaki insanlar bize emanet. Onların sağlığını korumak bizlerin görevi. Tüm kurumlarımızla birlikte virüsten korumak için mücadele veriyor, gayret gösteriyoruz. Çok şükür vatandaşlarımızda bu konuda bize destek oluyorlar" dedi.

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