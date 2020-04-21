Geçiş yolları su altında kalan göçerler, tehlikeli yollardan yaylalara ulaşmaya çalışıyor

Siirt'te Ilısu Barajının su tutmasıyla birlikte göçerlerin yolu ve hayvanları otlattıkları birçok mera su altında kaldı. Patika yolları kullanmak zorunda kalan göçerler, ölüm tehlikesi altında yaylalara ulaşmaya çalışıyor.

Ilısu Barajının su tutması sonrasında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle göçebelerin geçiş güzergahı olan Siirt eski Eruh karayolu sular altında kaldı. Göçebelerin geçiş yolları ve hayvanları otlattıkları meralar su altında kalmasıyla, patika yollarda ilerleyen göçebeler, tehlikeli yollardan yaylalara uluşmaya çalıştı.

Meraların ve geçiş güzergahlarının sular altında kaldığını belirten Selami Yılmaz adlı hayvan besicisi, mera bulmakta zorlandıklarını ve yaylaya çıkmak için kullandıkları yolun sular altında kaldığından dolayı patika yollardan ilerledikleri için tehlike altında olduklarını söyledi. Yılmaz, “Barajın yükselmesiyle mera alanlarımız kalmadı. Geçiş alanlarımız olmadığı için bu hayvanları otlatamıyoruz. Ya içeride besleyeceğiz ya da başka meralar kendimize bulacağız. Bunu bulmak için de ücret ödemen lazım. Gelir gideri karşılamıyor. Yetkililerin bize yardım etmelerini istiyoruz" dedi.

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