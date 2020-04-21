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Siirt'te PKK'lı teröristlere ait sağlık ve giyim malzemesi ele geçirildi

İHA

Siirt'in Pervari ilçesi Köprüçay köyü kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen muhtelif sağlık ve giyim malzemeleri ele geçirildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait sağlık ve giyim malzemesi ele geçirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Köprüçay köyü kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen muhtelif sağlık ve giyim malzemeleri ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için Şehit Uzman Çavuş Yasin Baran 2020/27 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü kırsalında yapılan aramatarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen bir adet 12 voltluk küçük akü, bir adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 7’li pil bloğu, bir adet parçalanmış telsiz, bir adet içerisinde sim kart bulunan cep telefonu, bir adet çakmak doldurma tüpü ile bol miktarda muhtelif sağlık ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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