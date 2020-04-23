Jandarmadan şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarmadan şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi

İHA

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit ailelerinin çocuklarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Jandarmadan şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit ailelerinin çocuklarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Ekipler, Siirt merkez ve merkeze bağlı Sağırsu köyünde yaşayan şehit çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyarette bulundu. Ekipler tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çocuklar da hediyeler için jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etkinliğe Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te çocuklar 23 Nisan'ı balkonda kutladı
YEREL HABERLER Siirt'te çocuklar 23 Nisan'ı balkonda kutladı
Siirt’te nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulundu
YEREL HABERLER Siirt’te nesli tükenmekte olan sarı benekli semender ...
Siirt’te kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Siirt’te kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı
Sudan'dan getirilen 182 kişi Siirt'te karantina yurduna yerleştirildi
YEREL HABERLER Sudan'dan getirilen 182 kişi Siirt'te karantina ...
Siirt’te 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Siirt'te, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi, yakalandı
YEREL HABERLER Siirt'te, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi, ...
Yaralı kızıl şahin tedavi edilerek doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Yaralı kızıl şahin tedavi edilerek doğaya bırakıldı
Siirt’te devlet destek verdi, çiftçiler bağ ve bahçelere indi
YEREL HABERLER Siirt’te devlet destek verdi, çiftçiler bağ ve ...
Salep soğanını toplayan şahsa 73 bin 747 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Salep soğanını toplayan şahsa 73 bin 747 lira para ...
Siirt'te PKK'lı teröristlere ait sağlık ve giyim malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt'te PKK'lı teröristlere ait sağlık ve giyim ...
Geçiş yolları su altında kalan göçerler, tehlikeli yollardan yaylalara ulaşmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Geçiş yolları su altında kalan göçerler, tehlikeli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X