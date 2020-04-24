Eliyle yakaladığı yılanla fotoğraf çektirdi

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Siirt’te bir vatandaş, tarlada gördüğü yılanı eliyle yakalayıp fotoğraf çektirdi.

Siirt merkeze bağlı Bostancık köyünde tarlasında gezindiği sırada bir yılan gören Hayrettin Çeken, yılanı eliyle yakaladı. Yaklaşık bir metrelik yılanla poz veren Çeken, daha sonra hayvanı tekrar doğaya bıraktı.

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