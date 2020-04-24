Siirt'te, Tuzcular köyündeki karantina süresi uzatıldı

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Pervari ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Tuzcular köyünde uygulanan 2 haftalık karantina, vaka sayısının artması nedeniyle 7 gün uzatıldı.<br>Pervari ilçesinin Tuzcular köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan'da karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köydeki vaka sayısının artması nedeniyle karantina, bir hafta uzatıldı. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Nisan'a kadar sürecek karantina nedeniyle köyde gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Pervari Mehmet Yücel DURAK<br>2020-04-24 21:07:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.