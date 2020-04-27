STSO üyelerine TOBB Nefes Kredisi desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

STSO üyelerine TOBB Nefes Kredisi desteği

İHA

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Korono virüsten etkilenen cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler için bugünden itibaren TOBB Nefes Kredisinin devreye alındığını bildirdi.

STSO üyelerine TOBB Nefes Kredisi desteği

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Korono virüsten etkilenen cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler için bugünden itibaren TOBB Nefes Kredisinin devreye alındığını bildirdi.
Siirt TSO üyelerinin pandeminin başladığı günden itibaren finansmana ulaşmada büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Güven Kuzu, cirosu küçük işletmelerin finans bulmakta zorluk yaşadıkları için Nefes Kredisi ile bu zorluklara bir nebze olsun giderileceğini söyledi. Başkan Kuzu, “Nefes Kredisine cirosu 25 milyonun altındaki işletmeler başvuracaklar. Yıllık faizi 7.5 oranında belirlenen kredinin 2020’de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak. Kredi’de üst limit illere göre 50 bin ile 100 bin lira arasında değişecek. Kredinin yüzde 80’i Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli olacak. Toplamda 6 milyar lira kaynak oluşturularak 40 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor. Şuan başvurular Denizbank üzerinden yapılacak. 2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımı bekleniyor” dedi.
Nefes Kredisi için TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Başkan Güven Kuzu, “Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun büyük gayretiyle, TOBB ve 365 oda ve borsanın tüm kaynaklarını, üyelerinin bir an önce kullanabilmesi için yapılan çalışmalar sonuçlanmıştır. Odalar olarak gücümüzü her zaman üyelerimizden almaktayız. Bu zor günlerde de gücünü aldığımız üyelerimize destek olmak için TOBB öncülüğünde odamızın kaynaklarını üyelerimize sunuyoruz. Bu kararı alan TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Başkan Kuzu, kredi kullanmak isteyen üyelerin başvuru için gereken faaliyet belgesini odaya gelip veya web sitesi üzerinden online işlemler kısmından alınabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurtalan'da Ramazan nedeni ile çiğ köfte satışları arttı
YEREL HABERLER Kurtalan'da Ramazan nedeni ile çiğ köfte satışları ...
Jandarmadan vatandaşlara korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Jandarmadan vatandaşlara korona virüs uyarısı
Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı
Siirt Üniversitesi rektörü korona virüs nedeniyle 7 personelin işine son verdi
YEREL HABERLER Siirt Üniversitesi rektörü korona virüs nedeniyle 7 ...
Siirt'te 6 noktada karantina uygulaması kaldırıldı
YEREL HABERLER Siirt'te 6 noktada karantina uygulaması kaldırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X