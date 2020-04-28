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Kurtalan'daki fırınlarda askıda ekmek uygulaması başlatıldı

İHA

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki fırınlarda askıda ekmek uygulaması başlatıldı.

Kurtalan'daki fırınlarda askıda ekmek uygulaması başlatıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki fırınlarda askıda ekmek uygulaması başlatıldı.
Kurtalan fırıncıları tarafından başlatılan ve hayırsever vatandaşların katkısı ile sürdürülen askıda ekmek uygulamasına ilçedeki tüm fırınlar destek verdi. Uygulama ile korona virüs salgını nedeniyle evine ekmek götürmekte zorluk çekenler ve ihtiyaç sahipleri her gün fırınlardan ekmeğini ücretsiz alıyor. Ekmek fırını sahibi İhsan Uysal, hayırsever vatandaşların bağışlarıyla ihtiyacı olanlara ekmek ulaştırdıklarını söyledi.
Askıdan ekmek almaya gelen 52 yaşındaki Şehmuz Atarabacı ise "Ekmek aldım ama ücret vermedim. Gerçekten çok güzel bir uygulama sevaptır yani benim durumum da zayıf, evde 5 kişiyiz. Bu uygulama gerçekten de örnek bir davranış. Ben ne çalışabiliyorum ve ne emekliyim hiç bir gelir kaynağım bile yok" dedi.

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