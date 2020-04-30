Siirt’te polise bıçak çeken seyyar satıcı etkisiz hale getirildi Yaya girişine kapalı alanda satış yapmak isteyen seyyar satıcı polise bıçak çekti

Siirt’te seyyar satıcı ile polis arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından, polise bıçak çeken seyyar satıcı etkisiz hale getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Korona virüs salgınına karşı yürütülen tedbirler kapsamında Siirt Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından iftardan sonra yaya trafiğine kapatılan ve girilmesi yasak olan Güres Caddesi'ne girmeye çalışan bir seyyar satıcı, görevli polisler tarafından sözlü olarak bir kaç kez uyarılarak, caddeye girmemesi yönünde ikaz edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Polisin tüm ikaz ve uyarılarına rağmen Seyyar satıcı elindeki bıçağı polis ekiplerine doğrultunca, polis ekipleri tarafından şahıs etkisiz hale getirmiştir. Gözaltına alınan seyyar satıcı alınan ifadesine müteakip serbest bırakılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında “Seyyar Satıcı Darp Edildi” şeklinde yapılan haber ve paylaşımlar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır” denildi.

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