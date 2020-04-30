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Siirt'te koronavirüsü yenen 4 kişi, davul ve zurna eşliğinde taburcu oldu

DHA

Siirt'te koronavirüsü yenen 4 kişi, davul ve zurna eşliğinde taburcu oldu

<br>Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te koronavirüs tedavileri tamamlanan, aralarında Devlet Hastanesi'nin güvenlik amiri Turgut Kayar'ın (42) da bulunduğu 4 kişi, davul ve zurna eşliğine alkışlarla taburcu edildi.<br>Siirt'te koronavirüs teşhisi konulan Devlet Hastanesi'nin güvenlik amiri Turgut Kayar ile Kasım Kaplan (80), Hanım Dursun (79) ve Rahim Özdemir'in (87) tedavileri tamamlandı. İyileşen 4 kişi, davul ve zurna eşliğinde alkışlarla taburcu edildi. Güvenlik amiri Turgut Kayar'a, Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'nden alınan immün plazma uygulandığı öğrenildi.<br>Hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu olan Kayar, "40 gündür tedavi gördüğüm Devlet Hastanesi'nden Allah'a şükür taburcu oldum. Bana burada çok iyi baktılar ve sağlığıma kavuştum. Başta Siirt Valisi Ali Fuat Atik´e, milletvekilimiz Osman Ören ve tüm sağlık çalışanları ile hastalığım süre içerisinde dualarını benden esirgemeyen tüm Siirtlilere teşekkür ediyorum" dedi.<br>BAŞHEKİM ATİŞ: 150 HASTAMIZI TABURCU ETTİK<br>Siirt'te koronavirüs tedavileri Devlet Hastanesi'nde tamamlanan toplam 150 hastanın taburcu olduğunu belirten Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Nesrin Atiş ise "Pandemi süreci boyunca Siirt Devlet Hastanesi olarak, hastaların tanı almasında, tedavi olmalarında, büyük bir yol kat ettik. Hastalarımız çok memnun kaldı. Bugün taburcu olan 79 yaşında 80 yaşında ve 87 yaşında üç hastamız ile birlikte toplamda taburcu sayımız 150 oldu. Bunların arasında 1,5 yaşındaki bebekten 90 yaşındaki amcaya kadar değişik yaşlarda hastalarımızda taburcu oldu" diye konuştu.<br>'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN'<br>Taburcu olanlardan Kasım Kaplan da "30 gündür hastanede tedavi görüyordum. Benimle burada çok ilgilendiler. Bugün taburcu oluyorum çok mutluyum. Allah devletimizden razı olsun, herkese çok teşekkür ediyorum" diyerek evinin yolunu tuttu.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK<br>2020-04-30 18:06:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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