Siirt’te yıldırım çarpması sonucu 1 çocuk ağır yaralandı

"Bu işler hep kader..."

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Siirt’te yıldırım çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, merkeze bağlı Bağtepe Mahallesinde meydana geldi. Evinin bahçesinde oynayan 10 yaşındaki Eyüp Erdoğan, yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdoğan, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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