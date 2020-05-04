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Siirt’te, yayla muzu olarak bilinen ışgının fiyatları el yakıyor

İHA

Siirt'in Şirvan ilçesinde yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle ortaya çıkan ve bölgede yerli muz olarak adlandırılan ışgın kilosu 20 liradan satılıyor.

Siirt’te, yayla muzu olarak bilinen ışgının fiyatları el yakıyor

Siirt’in Şirvan ilçesinde yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle ortaya çıkan ve bölgede yerli muz olarak adlandırılan ışgın kilosu 20 liradan satılıyor.
Şirvan ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ve ilkbaharla birlikte dağlarda toplanan ışgın, kilogramı 20 lira olmasına rağmen rağbet görüyor. Her yıl ilkbahar aylarında dağlarda toplanan ışgını köylülerden alarak şehir merkezinde el arabasında sattığını belirten Muhammet Yıldız, bu yıl ışgının az olması ve piyasaya yeni yeni çıkması nedeniyle kilogramının 20 liradan satıldığını söyledi. Işgın bitkisinin tansiyon, şeker ve kalp gibi hastalıklara iyi geldiği için vatandaşlar tarafından tercih edildiğini kaydeden Yıldız, "İlkbahar ile birlikte dağlardaki karlar eriyince ışgın ortaya çıktı. Şirvan tarafından geliyor bunlar. Şuan kilosu 20 liradan başlıyor. Şeker ve tansiyona birebirdir. Doğal bir ürünümüzdür" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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