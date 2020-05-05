(Görüntülü) Siirt'te, videokonferans ile tapu devri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Siirt'te, videokonferans ile tapu devri

DHA

  SİİRT'te, 115 bin liraya satılan evin tapu devri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, videokonferans yöntemiyle yapıldı. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Necmeddin Türkmen, Siirt merkezdeki evini satışa çıkardı. Türkmen'in Kooperatifler Mahallesi'ndeki evine talip olan Cemil Alayıldız, 115 bin liraya satın aldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkmen Siirt'e gelemeyince tapu devri, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Satıcı Necmeddin Türkmen Sarıçam İlçe Tapu Müdürlüğü'nde, alıcı Cemil Alayıldız ise Siirt Tapu Müdürlüğü'nde videokonferans ile görüştürüldü. Tapu...

(Görüntülü) Siirt'te, videokonferans ile tapu devri

 <br>SİİRT'te, 115 bin liraya satılan evin tapu devri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, videokonferans yöntemiyle yapıldı.<br>Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Necmeddin Türkmen, Siirt merkezdeki evini satışa çıkardı. Türkmen'in Kooperatifler Mahallesi'ndeki evine talip olan Cemil Alayıldız, 115 bin liraya satın aldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkmen Siirt'e gelemeyince tapu devri, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Satıcı Necmeddin Türkmen Sarıçam İlçe Tapu Müdürlüğü'nde, alıcı Cemil Alayıldız ise Siirt Tapu Müdürlüğü'nde videokonferans ile görüştürüldü. Tapu müdürlükleri yetkililerinin de hazır bulunduğu görüşmede, tapu devri işlemi gerçekleştirildi. <br>Siirt Tapu Müdürü Ali Sevinçli, kentte ilk kez videokonferans yöntemiyle tapu devri yapıldığını belirterek, bu uygulamayı sürdüreceklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Siirt <br>2020-05-05 12:46:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te, videokonferans ile tapu devri
YEREL HABERLER Siirt'te, videokonferans ile tapu devri
Siirt Tapu Müdürlüğünde ilk defa video konferans yöntemi ile konut satışı yapıldı
YEREL HABERLER Siirt Tapu Müdürlüğünde ilk defa video konferans ...
Siirtli kardeşler, fiyatları ikinci el otomobil ile yarışan güvercinlerine gözleri gibi bakıyor
YEREL HABERLER Siirtli kardeşler, fiyatları ikinci el otomobil ile ...
Siirt'te bir köy ve mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Siirt'te bir köy ve mezra karantinaya alındı
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Siirt şehidi memleketine uğurlandı
Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu (2)
(Görüntülü) Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu
Siirt’te mayına basan asker şehit oldu
YEREL HABERLER Siirt’te mayına basan asker şehit oldu
Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu
YEREL HABERLER Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu
Siirt’te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Siirt’te, yayla muzu olarak bilinen ışgının fiyatları el yakıyor
YEREL HABERLER Siirt’te, yayla muzu olarak bilinen ışgının fiyatları ...
Hasta hayvanlara ulaşmak için heyelanın kapattığı yolu yaya olarak geçtiler
YEREL HABERLER Hasta hayvanlara ulaşmak için heyelanın kapattığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X