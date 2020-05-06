Siirt'te aranan 5 şahıs yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 5 şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sorumluluk bölgesinde meydana gelen adli olayların aydınlatılması, faili meçhul olayların çözülmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik devam eden istihbari çalışmalar neticesinde nitelikli suçlardan aranan 5 şahsın yakalandığını belirtildi. Açıklamada, "Jandarma ekiplerince, suçluların yakalanmasına yönelik devam eden çalışmalar neticesinde son 3 ay içerisinde çoğunluğu nitelikli suçlardan aranan toplam 70 şahıs yakalanmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde arama kaydı bulunan 5 şahıs daha yakalamıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir” denildi.

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