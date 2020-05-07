Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı

Sudan'dan getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Siirt'te yurda yerleştirilen 182 kişi, 14 günlük karantina süreçlerinin sona ermesinin ardından alkışlarla memleketlerine uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak, çıkış işlemleri tamamlandı. Karantina süresi sona eren 182 kişiyi yurt çalışanları alkışlarla uğurladı. Vatandaşların karantina sürecinde her talebinin karşılandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, bugün alkışlar eşliğinde uğurladıklarını söyledi. Olgaç, “Sudan’dan 182 vatandaşımız gelmişti. 14 gündür gözetim altındaydılar. Bugüne kadar pozitif çıkan olmadı. Sağlıklı bir şekilde bugün herkesi otobüslerle gönderiyoruz. Önemli olan da herkesin sağlıklı bir şekilde memleketlerine çoluk çocuk, anne ve babalarına kavuşmalarıdır" dedi.

14 günlük karantina süreci biten vatandaşlar, otobüslerle sosyal mesafe kuralı korunarak yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.