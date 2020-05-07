Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı

İHA

Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı

Sudan'dan getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Siirt'te yurda yerleştirilen 182 kişi, 14 günlük karantina süreçlerinin sona ermesinin ardından alkışlarla memleketlerine uğurlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak, çıkış işlemleri tamamlandı. Karantina süresi sona eren 182 kişiyi yurt çalışanları alkışlarla uğurladı. Vatandaşların karantina sürecinde her talebinin karşılandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, bugün alkışlar eşliğinde uğurladıklarını söyledi. Olgaç, “Sudan’dan 182 vatandaşımız gelmişti. 14 gündür gözetim altındaydılar. Bugüne kadar pozitif çıkan olmadı. Sağlıklı bir şekilde bugün herkesi otobüslerle gönderiyoruz. Önemli olan da herkesin sağlıklı bir şekilde memleketlerine çoluk çocuk, anne ve babalarına kavuşmalarıdır" dedi.
14 günlük karantina süreci biten vatandaşlar, otobüslerle sosyal mesafe kuralı korunarak yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te karantina süresi dolanlar, memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Siirt'te karantina süresi dolanlar, memleketlerine ...
Siirt'te motosikleti çalınan vatandaş, 'elim ayağım' dediği aracının bulunmasını istiyor
YEREL HABERLER Siirt'te motosikleti çalınan vatandaş, 'elim ayağım' ...
Siirt'te aranan 5 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Siirt'te aranan 5 şahıs yakalandı
Siirt’te jandarma ekipleri, sürücü ve yayaları bilgilendirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Siirt’te jandarma ekipleri, sürücü ve yayaları ...
Jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşlarını çekerek evlerinde teslim etti
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların ...
Korona virüsü yenip plazma bağışında bulundu
YEREL HABERLER Korona virüsü yenip plazma bağışında bulundu
(Görüntülü) Siirt'te, videokonferans ile tapu devri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Siirt'te, videokonferans ile tapu devri
Siirt'te, videokonferans ile tapu devri
YEREL HABERLER Siirt'te, videokonferans ile tapu devri
Siirt Tapu Müdürlüğünde ilk defa video konferans yöntemi ile konut satışı yapıldı
YEREL HABERLER Siirt Tapu Müdürlüğünde ilk defa video konferans ...
Siirtli kardeşler, fiyatları ikinci el otomobil ile yarışan güvercinlerine gözleri gibi bakıyor
YEREL HABERLER Siirtli kardeşler, fiyatları ikinci el otomobil ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X